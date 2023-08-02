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Жорди Альба отказался от крупного контракта ради игры с Месси в "Интере"

Футбол Переход Интер Майами Фото: Instagram/jordialbaoficial
Испанский защитник, экс-игрок каталонской "Барселоны" Жорди Альба объяснил, почему решил перейти в американский футбольный клуб "Интер Майами", где с недавних пор играет аргентинец Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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34-летний капитан испанской сборной по футболу Жорди Альба 20 июля подписал контракт с клубом "Интер Майами", куда перешел на правах свободного агента. Его соглашение пока рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. Свой переход за океан опытный игрок объяснил хорошими отношениями с Месси и Бускетсом, а также целями американского клуба. 

"Мне предлагали большие деньги, но для меня было приоритетом чувствовать себя нужным игроком для команды. Очень рад увидеться с Месси и Бускетсом. Здесь есть еще хорошие игроки, которые помогут нам, а мы им добиваться успеха во всех матчах. Знаем нашего наставника "Тату", он знает нас. Я очень конкурентоспособный игрок, и этот проект мне знаком. Вот почему я принял решение приехать сюда. За три-четыре дня почувствовал себя так, будто провел здесь всю жизнь", – заявил Жорди Альба.

Дебют Альбы в составе "Интер Майами" болельщики, скорее всего, смогут увидеть в домашнем матче 1/8 финала Кубка лиги против "Орландо Сити", который пройдет 2 августа.

Футбол Переход Интер Майами

Фото: Instagram/jordialbaoficial

Жорди Альба – один из легендарных защитников испанского чемпионата. Он отыграл 459 матчей в течение 11 сезонов, став девятым по результативности игроком в истории клуба. При нем "Барселона" выиграла шесть титулов Ла Лиги, трофей Лиги чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира FIFA, семь раз брала Кубок Испании и четыре раза – Суперкубок Испании. За этот период футболист забил 27 голов и сделал 99 передач.

Ранее дубль Месси помог "Интер Майами" одержать вторую победу подряд.

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