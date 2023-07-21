Родители дошкольников из Жетысуской области пожаловались на плохое питание и антисанитарию в детсаду

Родители воспитанников детского сада в селе Кабанбай Алакольского района встревожены условиями и качеством еды в дошкольном учреждении, сообщает Zakon.kz.

По словам родителей, детей кормят просроченным и неприятным на запах фаршем. Происходит это не впервые, поэтому они просят проверить столовую детского сада.

"Что сейчас стало с детскими садами? Уже боимся своих детей туда отправлять. Как можно вонючим фаршем кормить детей? На всем хотят сэкономить", – рассказывают родители.

Это не единственная проблема: по словам родителей, на территории детского сада царит антисанитария. Пыль на подоконниках и тараканы в туалетах ужаснули жителей села, которые побывали в здании дошкольного учреждения.

В отделе образования Алакольского района сообщили, что на место выехали сотрудники уполномоченных органов.





"Сейчас специалисты отдела образования, СЭС и акимата села отправились в детский сад, чтобы разобраться с ситуацией вместе с родителями. Там проведут проверку", – сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела образования района Асет Ибраимов.

Сейчас в детсаду села Кабанбай воспитываются 140 детей.

Ранее специальная комиссия проверила детские лагеря близ Алматы после скандальных случаев в учреждениях детского отдыха.