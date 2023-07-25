Бактерии кишечной группы обнаружили в столовой детского сада в Жетысуской области

Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алакольского района завершило проверку детского сада "Куаныш 2" в селе Кабанбай. Внеплановая проверка выявила ряд нарушений, сообщает Zakon.kz.

21 июля родители воспитанников детского сада пожаловались на антисанитарию и плохое питание в сельском детском саду.

После публикации Zakon.kz на место оперативно отправились с проверкой сотрудники СЭС, акимата и отдела образования.



"По лабораторным исследованиям в двух пробах готовой пищевой продукции выявлены бактерии кишечной группы". Пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области

При проверке детского меню на калорийность сразу три блюда показали отрицательные результаты. Уже взяты повторные пробы, проверку продолжает специалисты Национального центра экспертизы.