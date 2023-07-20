Работа над ошибками: как в Алматы проверяли детские лагеря

После скандальных случаев в детских лагерях под Алматы специальная комиссия выехала на проверку в еще две загородные зоны отдыха, где сейчас находятся алматинские школьники.

Корреспондент Zakon.kz отправился туда вместе с комиссией из Министерства просвещения, чтобы рассказать, в каких условиях живут дети.

Ежегодно акиматом Алматы выделяются дополнительные средства на оздоровительный отдых детей из многодетных и малообеспеченных семей. Из-за того, что в единственном государственном лагере "Өрнек" не хватает мест, Управление образования города объявило дополнительный конкурс.

Выиграли тендер три частных лагеря – Jellyfish camp, куда мы отправились на проверку, и те самые скандальные лагеря "Арман дала" и "Тау самалы", в которых выявили массу нарушений.

Перед началом нам сказали, что руководство лагерей о проверке никто не предупреждал, значит, едем "сюрпризом".

Первая точка – детский оздоровительный лагерь Jellyfish camp в Конаеве. Все лето здесь бесплатно будут отдыхать дети из социально уязвимых семей Наурызбайского и Алмалинских районов Алматы.

Фото: пресс-служба Управления образования Алмат

Лагерь работает с 2011 года. Раньше он располагался в горах и назывался "Алма тау". А в 2021 году переехал поближе к воде и теперь работает под названием Jellyfish camp.

Как рассказала директор Жанар Куатбекова, за это лето лагерь планирует принять 1700 детей.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

День в лагере начинается в 8:00 с музыкальной зарядки, а потом – завтрак. До обеда часть школьников занимаются в творческих мастерских – рисуют, танцуют. Другую часть вожатые учат плавать.

Несмотря на то, что лагерь находится у первой береговой линии, в открытом водоеме детям купаться не разрешают из-за каменистого дна и в целях безопасности. Зато есть небольшой бассейн и лежаки на территории.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Обед в лагере с 13:00 и до 14:00, затем – тихий час.

Сегодня в лагере был спортивный день. Все дети участвовали в общелагерном соревновании, а вечером прошло награждение призеров и концерт.

Здесь строго соблюдают распорядок дня, поэтому до 23:00 все должны разойтись по комнатам и подготовиться ко сну.

Фото: Zakon.kz

"Мы соблюдаем все технические условия, которые должны быть в лагере. Работаем по договору с охранным агентством, есть видеокамеры, пожарная сигнализация. Каждый год нас проверяют пожарные, есть все разрешения. Безопасность детей для нас превыше всего", – отметила директор оздоровительного лагеря Jellyfish camp Жанар Куатбекова.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, в лагере работают профессиональные педагоги. Все вожатые проходили специальную подготовку на протяжении трех месяцев.

Сымбат Абдикарим – студентка второго курса, изучает международную торговлю и экономику.

"Я знаю четыре языка – казахский, русский, английский и китайский. Раньше преподавала ребятам английский и китайский языки. Мне очень нравится работать с детьми, с ними весело, главное – найти подход", – поделилась она.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Показали нам и комнаты детей. В этом корпусе живут девочки.

Фото: Zakon.kz

Размещение в лагере – четырех- и шестиместное. Кровати двухъярусные, есть шкаф, тумбочки, кондиционер, отдельный санузел и небольшой балкончик с видом на территорию лагеря.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

"До 3:00 ночи в корпусах дежурят вожатые на случай, если кому-то станет страшно или плохо. Двери в комнатах всегда открыты", – рассказал старший координатор лагеря Jellyfish camp Айсултан.

Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба Управления образования Алмат

Питание в лагере пятиразовое. На завтрак детям обязательно подают бутерброд, молочную кашу, хлеб, чай/какао, ну и немного сладостей – конфеты или печенье.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Обед состоит из первого и второго блюда. Это суп, котлета или курица, на гарнир – макароны или крупы. Обязательно салат из свежих овощей, хлеб, чай или компот.

На полдник детям дают фрукты и ягоды – бананы, яблоки, персики и арбузы. Ужин состоит из мясного блюда, салата, чая и хлеба.

Есть и поздний ужин – обычно это что-нибудь мучное, сок или молоко.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Меню составлено согласно СанПину. Больше всего дети любят гороховое пюре с рыбными палочками. Здесь они впервые такое попробовали и им очень понравилось. Также всем нравится лагман и салат "Цезарь". А вот к кашам пока еще не привыкли", – сказал старший координатор лагеря Айсултан.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Он рассказал, что для всех период адаптации в лагере проходит по-разному, но на второй, третий день дети уже привыкают.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Вторая точка – загородный лагерь "Өрнек", принадлежащий Дворцу школьников Алматы. Расположен он в поселке Долан Алматинской области, работает с 2005 года.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Здесь есть все для комфортного отдыха детей – большая территория, беседки, где дети могут играть в настольные игры, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, также есть библиотека.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Дети размещаются по 4, 6 и 8 человек. Сотрудники лагеря отметили, что безопасность здесь обеспечена круглосуточно, территория ограждена и охраняется.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

С детьми здесь работают квалифицированные педагоги, медики и студенты педагогических вузов. Питание пятиразовое и особо не отличается от предыдущего лагеря.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Интересно, что именно в этот день здесь оказалась одна из родительниц. Аида Букаева решила навестить сыновей и провести свою проверку на фоне скандальных новостей.

"Первое, что меня всегда интересует в детском учреждении, – это медико-санитарная часть и столовая. По моему мнению, все тут соответствует нормам. Но лучшую оценку дают дети. Сегодня мой сын сказал, что если бы была возможность, то остался бы на второй сезон", – поделилась Аида Букаева.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После своим мнением об увиденном поделилась председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова. Она рассказала, что ее приезд связан с последними ужасающими фактами в двух частных лагерях.

"И первый, и второй лагерь соответствуют всем требованиям. Я обратила внимание на видеокамеры и подключение к Центру оперативного управления, наличие охраны. Также я пообщалась с детками, все они откровенно говорили о том, как им хорошо и интересно", – сказала Насымжан Оспанова.

По ее словам, любой лагерь перед запуском должен получить заключение санэпидемстанции, соответствие по технике безопасности, пожарной безопасности, утвердить меню, и это лишь часть того, что нужно подготовить. Управление образования города в свою очередь должно выехать на место и проверить лагерь на соответствие всем требования.

"Однако Управление образования Алматы этого не сделало ни в лагере "Арман дала", ни в "Тау самалы". Сейчас проводится служебная проверка, заведено уголовное дело. Я хочу заверить, что все ответственные лица будут наказаны", – заявила председатель Комитета по охране прав детей.

Фото: Zakon.kz

Сейчас акимат объявил дополнительный конкурс в надежде найти еще один лагерь, где бы этим летом смогли отдохнуть школьники. На этот раз глава Управления образования пообещала провести проверку.

17 июля в Сети появилась информация об одном из детских лагерей под Алматы, туда детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям. Позднее акимат сообщил о еще одном лагере, в котором тоже выявили массу нарушений.