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Законодательство РК

В ЗКО дважды судимый мужчина угрожал расправой владельцу СТО, вымогая деньги

В ЗКО дважды судимый мужчина угрожал расправой владельцу СТО, вымогая деньги Фото: polisia.kz
В Западно-Казахстанской области дважды судимый мужчина вымогал деньги у односельчанина, сообщает Zakon.kz.

Вымогатель был задержан с поличным.

Полиция установила, что гражданин Б., 1981 года рождения, в период с 20 июня по 16 июля под угрозой применения насилия вымогал денежные средства у потерпевшего, проживающего по соседству.

"В ходе личного обыска у задержанного было обнаружено 60 тысяч тенге, переданных ему потерпевшим, бумажный сверток с темно-зеленым веществом со специфическим запахом и телефон", – говорится в сообщении. 

42-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности и провел в местах лишения свободы около 18 лет. 

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 194 УК РК "Вымогательство".

Ранее в Бурабае полицейские задержали группу вымогателей.

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