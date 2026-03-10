Угрожали расправой и вымогали три миллиона тенге у жителя Уральска

Мужчину силой удерживали в автомобиле и вымогали три миллиона тенге в Уральске, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что 3 февраля 2026 года Управлением полиции Уральска было начато досудебное расследование по факту вымогательства, совершенного 30 января.

По информации прокуратуры Западно-Казахстанской области, подозреваемые насильно посадили потерпевшего в автомобиль и удерживали в салоне, передвигаясь по разным адресам.

"Угрожая расправой, они требовали у мужчины три миллиона тенге. При этом у потерпевшего отобрали 18 тыс. тенге и мобильник. Общий материальный ущерб, согласно материалам дела, составил 418 тыс. тенге". Прокуратура ЗКО

1 марта действия подозреваемых квалифицировали по ст. 194 УК РК "Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия". Суд санкционировал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей.

"При личном обыске у одного из подозреваемых обнаружено наркотическое вещество. По этому факту начато досудебное расследование по ст. 296 УК РК "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта", – добавили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

