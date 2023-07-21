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В Алматы из-за сильной бури попадали деревья

упавшее дерево Фото: Instagram/kris_p_almaty
21 июля в Алматы резко испортилась погода, после обеда в городе был сильный ветер и дождь. Корреспондент Zakon.kz узнал у ДЧС, сколько деревьев упало и есть ли пострадавшие.

В ДЧС нам рассказали, что всего поступило шесть обращений.

"По состоянию на 16:00 на линию "112" из-за усиления ветра от населения поступило шесть сообщений о падении деревьев. Сведений о пострадавших не поступало. На место происшествий направлены сотрудники службы спасения 109, подрядные организации, РУЧС", –  сообщили в ДЧС Алматы.

Тем временем в соцсетях жители делятся кадрами упавших деревьев.

Во дворе дома на Толе би – Байтурсынова упало дерево и оборвало провод от светофора. 


А на Абая – Ауэзова дерево упало прямо на проезжую часть и придавило грузовик.

упавшее дерево

Фото: Instagram/kris_p_almaty

В 16-м военном городке упавшее дерево повредило несколько машин.

В ДЧС отметили, что ранее "Казгидромет" рассылал сообщения о штормовом предупреждении. Кроме того, были рекомендации о том, что при сильном ветре нельзя ставить машины под деревьями, линиями передач и другими нависающими конструкциями.

Ранее мы делали материал о том, как возместить ущерб, если на авто упало дерево.

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