Сильный ветер с дождем парализовали Алматы
Фото: pxhere
Разбушевавшаяся непогода в обед 16 октября 2024 года парализовала Алматы. Сильный ветер с дождем внесли коррективы в привычный образ жизни горожан. Как обычно, жители солнечного города оказались не готовы к сюрпризам погоды, сообщает Zakon.kz.
На дорогах города, согласно данным картографических сервисов, уже в обеденное время загруженность составляет 9 баллов.
Фото: Zakon.kz
Также незамедлительно подорожали цены на такси.
По всей видимости, к вечеру алматинцам нужно запастись терпением и теплой одеждой.
Стоит отметить, что ранее акимат уже обратился к алматинцам с предупреждением. Также в связи с прогнозом снега, гололеда и похолодания коммунальщики перешли на усиленный режим работы.
Кроме того, синоптики подробно рассказали, какие сюрпризы ждут жителей страны в ноябре. С прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript