Сильный ветер с дождем парализовали Алматы

Разбушевавшаяся непогода в обед 16 октября 2024 года парализовала Алматы. Сильный ветер с дождем внесли коррективы в привычный образ жизни горожан. Как обычно, жители солнечного города оказались не готовы к сюрпризам погоды, сообщает Zakon.kz.

На дорогах города, согласно данным картографических сервисов, уже в обеденное время загруженность составляет 9 баллов.

Фото: Zakon.kz

Также незамедлительно подорожали цены на такси.

По всей видимости, к вечеру алматинцам нужно запастись терпением и теплой одеждой.

Стоит отметить, что ранее акимат уже обратился к алматинцам с предупреждением. Также в связи с прогнозом снега, гололеда и похолодания коммунальщики перешли на усиленный режим работы.

Кроме того, синоптики подробно рассказали, какие сюрпризы ждут жителей страны в ноябре. С прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.