Мощный сель сошел в Алматинской области

Ливневые дожди вызвали сель в некоторых селах Алматинской области. Информации о пострадавших пока нет, сообщает Zakon.kz.

Сель сошел в селах Караарша и Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области. Как рассказывают очевидцы, мощный поток воды прошел по территории на границах населенных пунктов.



Видео с места события появились вечером, 21 июля. По словам местных, угрозы подтопления соседних населенных пунктов не имеется. О пострадавших и подтопленных домах пока неизвестно.





Корреспондент Zakon.kz обратился за ответом в пресс-службы ДЧС Алматинской области и акимата Жамбылского района, но комментарий пока не получил.

Ранее сообщалось, что алматинцев будут предупреждать о землетрясениях с помощью мобильного приложения.

