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Погода в Алматы на неделю: ожидаются сильная жара и грозы

погода в городе на неделю Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается сильная жара, к концу недели возможны дожди с грозами и сильным ветром.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 22 по 28 июля в южной столице дневная температура воздуха достигнет +38°С.

22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.

23-24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +34+36°С.

25-26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +36+38°С.

27 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем сильная жара до +35°С.

28 июля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы будут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С.

Ранее стало известно, какая погода будет в Алматы, Астане и Шымкенте в выходные дни.

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