Спасатели рассказали о разрушительных последствиях ливня в Алматинской области

21 июля 2023 года в 16:52 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков в виде дождя в населенном пункте с. Караарша Дегересского сельского округа произошел склоновый сток, сообщает Zakon.kz.

На место были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, а также местных исполнительных органов Жамбылского района в количестве 30 человек и 2 единицы техники.

"По прибытии на место вызова было установлено, что в результате обильных дождевых осадков и формирования стока склонах горных рек на 36 км (с. Шиен) и 54 км (с. Караарша) автомобильной дороги областного значения КВ-10 Узынагаш – Бесмойнак произошел перелив паводковых вод через полотно автодороги (в связи с большим потоком воды). Имеющиеся искусственные сооружения (трубы) не справляются с потоком воды. Отсутствует система ливневой канализации и искусственные сооружения (трубы), в этой связи слив потока воды происходит через полотно дороги". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Как уточняется, на проезжей части были образованы наносы из ила и камней различных фракций, в результате чего было перекрыто движение автотранспорта на данных участках автодороги. Также был поврежден участок газопровода среднего давления (около 70-80 м) и произошло подтопление дворовых построек около 40 домов, расположенных на центральной улице с. Шиен Шиенского сельского округа.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Отмечается, что численность населения с. Шиен составляет 2704 человека, численность населения с. Караарша – 237 человек.

"На данный момент подняты силы личного состава в количестве 30-ти человек воинской части 28237 МЧС РК, находящейся в с. Узынагаш, а также на место выехали сотрудники ОЧС и ПЧ №4 в количестве 20-ти человек и единица техника, а также сотрудники местных исполнительных органов в количестве 20 человек и единица вспомогательной техники. На месте происшествия находится аким района, районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводит соответствующие работы", – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также сообщается, что движение на 54 км (с. Караарша) автомобильной дороги областного значения КВ-10 Узынагаш – Бесмойнак возобновлено, проведены работы по очистке дорожного полотна от камней и ила, проводятся очистительные работы арычных сетей и трубчатого перехода трассы Узынагаш – Бесмойнак, также проводится откачка воды во дворах подтопленных домов. На время очистительных и восстановительных работ работниками аварийной службы отключены от газоснабжения три населенных пункта (Сұңқар, Карарша, Бесмойнак).

"В данное время эксплуатирующей организацией ТОО "Тауекел газ" на аварийный участок направлена аварийная группа по восстановлению сетей газопровода. На данный момент уровень воды спал", – пишет пресс-служба.

Жертв и пострадавших нет.

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