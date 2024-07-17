В Жамбылской области произошел склоновый сток дождевых вод

Вечером 17 июля после 20:00 в Беткайнарском сельском округе Кордайского района из-за выпадения обильных осадков в виде дождя в горной местности произошел склоновый сток дождевых вод. К каким последствиям это привело рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

По сообщению местных властей, угрозы близлежащим населенным пунктам нет. По последним данным, фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов не зарегистрировано.

"По предварительным данным, с территории КХ "Береке", по словам фермеров, потоком воды унесло 671 голову мелкого рогатого скота и 10 голов лошадей. С утра этот вопрос рассмотрит специальная комиссия". акимат Жамбылской области

На место происшествия направлены 18 сотрудников и 6 ед. техники местных исполнительных органов и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

В акимате также сообщили, что в результате схода склонового стока частично поврежден мост на автодороге "Соганды-Беткайнар". Силами местных исполнительных органов и местной полицейской службы (5 человек и 2 ед. техники) выставлены посты, проезд обеспечен.

Из-за непогоды наблюдались временные отключения электроэнергии. Аварийные службы оперативно выезжают на все вызовы. На данный момент электроснабжение не восстановлено только в селе Соганды (65 домов).



Без газоснабжения остались 219 домов и 2 социальных объекта. ЖОФ АО "КазТрансГазАймак" проводит восстановительные работы. В связи с погодными условиями подключение планируется 18 июля утром.

"В селе Бериктас зафиксирован сильный ветер с порывами до 43,5 м/с. Из-за сильного ветра на 18-летнего жителя разрушилась и упала стена старого сарая. Он госпитализирован в центральную районную больницу". акимат Жамбылской области

В акимате заверили, что ситуация в Кордайском районе находится на личном контроле акима Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что непогода в Алматинской области привела к сходу грязевого потока в Кегенском районе. Поток снес с трассы грузовик.

15 июля, в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за сильного дождя тоже сошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома.

