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В Алматинской области из-за осадков в горной реке поднялся уровень воды

река Фото: пресс-служба МЧС РК
По данным гидропоста "Большая поляна" по реке Талгар, из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар до 18 кубометров в секунду. На данный момент уровень воды в реке Талгар – 23.5 кубометра в секунду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, в настоящее время вода проходит в транзитном режиме, выставлены дополнительные посты наблюдения, отдыхающие выше гидротехнического сооружения эвакуированы.

Ситуация на постоянном контроле МИО, ДЧС области, "Казселезащиты".

Ранее сообщалось, что мощный сель сошел в Алматинской области.

Позже спасатели рассказали о разрушительных последствиях ливня в регионе.

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Спасатели рассказали о разрушительных последствиях ливня в Алматинской области

Елена Беляева
Алматинская область
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