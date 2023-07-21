В Алматинской области из-за осадков в горной реке поднялся уровень воды
Фото: пресс-служба МЧС РК
По данным гидропоста "Большая поляна" по реке Талгар, из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар до 18 кубометров в секунду. На данный момент уровень воды в реке Талгар – 23.5 кубометра в секунду, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС региона, в настоящее время вода проходит в транзитном режиме, выставлены дополнительные посты наблюдения, отдыхающие выше гидротехнического сооружения эвакуированы.
Ситуация на постоянном контроле МИО, ДЧС области, "Казселезащиты".
Ранее сообщалось, что мощный сель сошел в Алматинской области.
Позже спасатели рассказали о разрушительных последствиях ливня в регионе.
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