В Алматинской области из-за осадков в горной реке поднялся уровень воды

Фото: пресс-служба МЧС РК

По данным гидропоста "Большая поляна" по реке Талгар, из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар до 18 кубометров в секунду. На данный момент уровень воды в реке Талгар – 23.5 кубометра в секунду, сообщает Zakon.kz.

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