Какие прически вредны для здоровья волос
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Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова назвала три прически, которые приносят вред волосам, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Вечерняя Москва", самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты.
"Все эти прически сильно вредят локонам. Из-за сильного натяжения луковица сильно сжимается, происходит нарушение кровообращения и питания волосяной луковицы. От этого волос очень сильно страдает, становится более ломким и отмирает", – предупредила доктор.
Специалист добавила, что цикл восстановления волоса составляет 21 день.
"Если в этот период не терзать пряди модными, но небезвредными прическами, у человека обновляется волосяная луковица, и, соответственно, волос восстанавливается и отрастает здоровым", – пояснила Егорова.
Ранее Егорова перечислила шесть главных ошибок при мытье волос, лишающие их красоты и блеска.
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