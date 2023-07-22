Какие прически вредны для здоровья волос

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова назвала три прически, которые приносят вред волосам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Вечерняя Москва", самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты.

"Все эти прически сильно вредят локонам. Из-за сильного натяжения луковица сильно сжимается, происходит нарушение кровообращения и питания волосяной луковицы. От этого волос очень сильно страдает, становится более ломким и отмирает", – предупредила доктор.

Специалист добавила, что цикл восстановления волоса составляет 21 день.

"Если в этот период не терзать пряди модными, но небезвредными прическами, у человека обновляется волосяная луковица, и, соответственно, волос восстанавливается и отрастает здоровым", – пояснила Егорова.

Ранее Егорова перечислила шесть главных ошибок при мытье волос, лишающие их красоты и блеска.