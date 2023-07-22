Сильный ветер опрокинул автобус в Карагандинской области

В Карагандинской области пассажирский автобус перевернулся от сильного ветра. Госпитализирован пожилой пассажир, сообщает Zakon.kz.

21 июля в 17:30 на трассе международного значения "Алматы-Екатеринбург" на отрезке автодороги в Карагандинской области опрокинулся рейсовый пассажирский автобус. Авария случилась в 10 километрах от поселка Осакаровка, сообщили в департаменте полиции региона.

Видео с места аварии разместил на своей страничке блог dorogi_karagandy. На кадрах запечатлен перевернутый после аварии автобус.





"33-летний водитель автобуса "Yutong" (рейсовый, "Алматы-Астана", в салоне находилось 20 человек), из-за сильного бокового ветра не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание". Пресс-служба ДП Карагандинской области

В результате аварии пострадал 65-летний пассажир автобуса. Его госпитализировали с места происшествия, уточнили в департаменте полиции.

Факт ДТП зарегистрирован, назначены необходимые экспертизы. После результатов исследования будет вынесено процессуальное решение, сообщает пресс-служба полиции.

7 июля между селами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района Восточно-Казахстанской области перевернулся грузовой автомобиль с цистерной серной кислоты объемом 23 тонны. В результате ДТП разлилось примерно 20-21 тонны серной кислоты.