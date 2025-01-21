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Происшествия

Ветер перевернул автобус с людьми в Карагандинской области

Ветер перевернул автобус на трассе в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:59 Фото: ДП Карагандинской области
В Карагандинской области резкий порыв ветра опрокинул автобус, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции региона, 21 января в 08:54 на трассе республиканского значения Бастау – Актау – Темиртау, недалеко от села Петровка, опрокинулся автобус №84, следовавший по маршруту Ботакара – Караганда.

"Предварительно, причиной инцидента стал резкий порыв ветра, который привел к потере устойчивости автобуса и его опрокидыванию на бок. В момент происшествия в салоне находилось 17 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал", – сообщили в ДП.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, оказали помощь пассажирам и организовали их доставку домой на попутках.

Отметим, что на трассах Карагандинской области бушует непогода. Так, в ночь на 21 января 2025 года на терминале Темиртау скопилось около 300 автомобилей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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