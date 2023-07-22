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10 тысяч сельчан остались без света из-за разгула стихии в ВКО

10 тысяч сельчан остались без света из-за разгула стихии в ВКО Фото: pixabay
В поселке Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области намеренно прекратили подачу электричества из-за сильного ветра. Без света остались 10 тысяч жителей, сообщает Zakon.kz.

21 июля в поселке Белоусовка ураганов повалило деревья. Около 20 стволов рухнули под напором стихии. Ветром также повредило крышу одного из зданий Белоусовки. Пострадали несколько автомобилей.

Ветром также повредило коммуникации. Чтобы не усугублять ситуацию с электроэнергией в населенном пункте, власти приняли решение прекратить подачу электричества в дома сельчан. Об этом сообщает AstanaTV со ссылкой на акима района.

"Безостановочно идут работы по восстановлению электроснабжения. Работают четыре бригады РЭКа, а также сотрудники подрядных организаций – "Горсвет" и "Горстрой". Были убраны все поврежденные провода, сейчас постепенно восстанавливается жизнедеятельность поселка". Эльдар Тумашинов, аким Глубоковского района

В этот же день непогода обрушилась на Алматы. После обеда в мегаполисе поднялся сильный ветер и начался дождь. Ураганов повалило деревья в городе. Кроме того, в Алматинской области сильные дожди привели к мощным селевым потокам, которые затопили несколько сел в регионе.

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