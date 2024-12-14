#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.49
547.88
5.06
Мир

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за снегопада

отключение света, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 20:12 Фото: pixabay
14 декабря более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Минэнерго республики в Telegram.

"В связи с резким ухудшением погодных условий в регионе (снегопад и ветер с порывами до 25 м/с) были зафиксированы технологические сбои в электросетевом комплексе республики", – указано в сообщении.

Как уточняется, в результате отключений без электричества остались жители нескольких районов Дагестана, а также Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска.

В Минэнерго заявили, что энергоснабжение для большинства потребителей уже восстановлено.

Согласно данным министерства, работы по восстановлению энергоснабжения для оставшихся отключенных потребителей планируется завершить до конца дня.

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
С кем планирует воспитывать ребенка беременная Меган Фокс после расставания с рэпером
Мир
19:48, Сегодня
С кем планирует воспитывать ребенка беременная Меган Фокс после расставания с рэпером
Дима Билан раскрыл тайну нового кольца на своем безымянном пальце
Мир
18:24, Сегодня
Дима Билан раскрыл тайну нового кольца на своем безымянном пальце
Президентом Грузии избрали Михаила Кавелашвили
Мир
17:22, Сегодня
Президентом Грузии избрали Михаила Кавелашвили
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: