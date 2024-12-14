Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за снегопада
Фото: pixabay
14 декабря более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Минэнерго республики в Telegram.
"В связи с резким ухудшением погодных условий в регионе (снегопад и ветер с порывами до 25 м/с) были зафиксированы технологические сбои в электросетевом комплексе республики", – указано в сообщении.
Как уточняется, в результате отключений без электричества остались жители нескольких районов Дагестана, а также Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска.
В Минэнерго заявили, что энергоснабжение для большинства потребителей уже восстановлено.
Согласно данным министерства, работы по восстановлению энергоснабжения для оставшихся отключенных потребителей планируется завершить до конца дня.
Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.
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