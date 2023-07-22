Цельное молоко: кому стоит отказаться

Врач-диетолог предупреждает о вреде цельного молока для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Сьюзи Барел рассказала о привычном коровьем молоке и его вреде для человека. Специалист отмечает, что, не смотря на участившиеся нападки на молочные продукты животного происхождения, в коровьем молоке немало полезного. Об этом пишет Body and Soul.

"Цельное коровье молоко содержит 3,5% жира, что соответствует примерно 10 г жира на 250 мл порции, 6 г из которых приходится на насыщенные жиры. Цельное молоко также содержит около 9 г белка на порцию, 16 г природного сахара-лактозы и около 300 мг кальция". Сьюзи Барел

Диетолог отмечает, что нормализованное молоко может стать более полезной альтернативой, так как в нем содержится меньше жиров.





"Обезжиренное молоко является более питательным, низкокалорийным, и, следовательно, может быть оценено (с точки зрения диетологии) более высоко", – отмечает специалист.

Барел рекомендует отказаться от цельного молока тем, кто имеет повышенный уровень холестерина, страдает от ожирения или подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. А также его употребление следует ограничить тем, кто ест много другой жирной и жареной пищи, чтобы не перегружать организм.

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