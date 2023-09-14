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Кому не стоит употреблять грибы, рассказала эксперт

советы, врач Фото: pixabay
Врач эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова рассказала о том, что употребление грибов противопоказано при ряде заболеваний, поэтому она посоветовала не употреблять их пожилым людям, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что грибы считаются источником белка, витаминов, минеральных веществ и других полезных микроэлементов, однако в первую очередь это трудноперевариваемый продукт за счет большого содержания клетчатки и хитина. По этой причине полезные нутриенты, входящие в состав грибов, плохо усваиваются организмом.

По ее словам, грибы, растущие в экологически неблагоприятных зонах, могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Если съесть их, организм может дать сбой с картиной отравления.

"Основными противопоказаниями к употреблению грибов являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также повышенное артериальное давление. В связи с этим мы не рекомендуем людям старшего возраста добавлять в свой рацион этот продукт на постоянной основе. Можно побаловать себя в сезон, но в небольших количествах, максимум 100-150 г", – цитируют "Известия" Иванникову.

При этом она обратила внимание, что грибы лучше употреблять в вареном, тушеном и запеченном виде. А соленые грибы, по ее словам, следует серьезно ограничить, так как избыток соли и консервантов способствует повышению артериального давления.

"Однако сам процесс сбора грибов может быть полезным для пожилых – это, прежде всего, физическая активность на свежем воздухе, которая, ко всему прочему, приносит удовольствие и улучшает настроение. Поэтому собирать грибы можно, главное – хорошо в них разбираться и выбирать для "тихой охоты" экологически чистые места". Екатерина Иванникова

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