Уроженец Туркестанской области создал нарколабораторию в Алматы

21-летний уроженец Туркестанской области создал лабораторию по изготовлению наркотических веществ в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции города, цех по их производству функционировал в одном из съемных домов по улице Демченко. Там изготовили более 3 кг синтетического наркотика.

Гражданин 2002 года рождения сначала занимался закладкой наркотиков. Затем решил попробовать себя на позиции “химика” по переработке и очистке синтетических наркотиков.

"Инструкцию юный лаборант получал через интернет-ресурсы. В его обязанности входило тайно, через закладку, получать крупную партию сырья, которую он перерабатывал, добавлял красители и ароматы, сушил, взвешивал и в последующем закладывал крупными партиями на территории города", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан.

В ходе обыска у него изъяли различные емкости с неизвестными веществами различных цветов, специальную посуду, электронные весы, ароматизаторы, перчатки, маски и другую атрибутику для использования при производстве синтетического психотропного вещества. Также полиция обнаружила у него мефедрон общей массой свыше 3 кг.





Все, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, отправлено на судебно-химическую экспертизу.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее двух астанчан осудили на 7 и 8 лет лишения свободы за попытку сбыть наркотики, которые они заказали посылкой из США.

