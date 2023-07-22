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Лионель Месси принес победу "Интер Майами" в первой игре за клуб

Лионель Месси принес победу "Интер Майами" в первой игре за клуб Фото: Тwitter/InterMiamiCF
Дебютный матч аргентинского нападающего за "Интер Майами" стал победным для Месси. Выйдя на замену во втором тайме, он забил решающий гол встречи, сообщает Zakon.kz.

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Ранним утром 22 июля завершился матч между "Интер Майами" и "Крус Асуль". Команды встретились в рамках турнира Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Игра стала первой для легендарного Лионеля Месси, который недавно перешел в клуб.

Встреча проходила в Форт-Лодердейле (Флорида, США). Первый мяч в ворота противников забил американец Роберт Тейлор на 44-й минуте встречи. Ответный гол мексиканцы отправили на 65-й минуте благодаря Уриэлю Антуну.

Решающий гол от "Интер Майами" на последних секундах встречи забил новичок клуба Лионель Месси. Таким образом, встреча закончилась со счетом 2:1.


Накануне футбольный клуб "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), за который выступает знаменитый португалец Криштиану Роналду, неважно начал предсезонную подготовку, крупно проиграв вторую товарищескую игру.

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