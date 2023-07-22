Лионель Месси принес победу "Интер Майами" в первой игре за клуб
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Ранним утром 22 июля завершился матч между "Интер Майами" и "Крус Асуль". Команды встретились в рамках турнира Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Игра стала первой для легендарного Лионеля Месси, который недавно перешел в клуб.
Встреча проходила в Форт-Лодердейле (Флорида, США). Первый мяч в ворота противников забил американец Роберт Тейлор на 44-й минуте встречи. Ответный гол мексиканцы отправили на 65-й минуте благодаря Уриэлю Антуну.
Решающий гол от "Интер Майами" на последних секундах встречи забил новичок клуба Лионель Месси. Таким образом, встреча закончилась со счетом 2:1.
El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023
Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63
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подготовку, крупно проиграв вторую товарищескую игру.