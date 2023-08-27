Гол Месси принес дебютную победу "Интер Майами" в чемпионате МЛС

Аргентинский нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси отличился в первом своем матче регулярного чемпионата МЛС, забив победный гол в ворота команды "Нью-Йорк Ред Буллс", сообщает Zakon.kz.

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Месси вышел на замену во втором тайме и забил гол за минуту до завершения поединка "Интер Майами" с "Нью-Йорк Ред Буллс", установив окончательный счет 2:0 в пользу своего клуба. Для него этот гол стал первым в дебютной игре чемпионата МЛС (Футбольная лига США и Канады). К данному часу в активе 36-летнего игрока 11 голов в 9 матчах за "Интер Майами" в разных турнирах.

Еще один мяч в составе команды из Флориды забил Диего Гомес. Таким образом, "Интер Майами" прервал серию из 11 игр без побед в регулярном чемпионате. Сейчас коллектив Месси занимает 14-е место в Восточной конференции МЛС. В его багаже 21 очко, что позволило ему уйти с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции.

Также стоит отметить интересный факт. "Майами" с появлением Месси выиграл все 9 матчей из 9-ти возможных, забив в ворота соперников 27 голов. И три победы из этих девяти были одержаны по пенальти. Сам же 36-летний аргентинец в этих встречах набрал 14 очков по системе "гол + пас", 11 мячей и три передачи.