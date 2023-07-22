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Связала руки и замотала тряпкой рот чужому ребенку: женщина задержана

задержана подозреваемая женщина Фото: Zakon.kz
Полиция задержала женщину, которая перевязала рот и руки чужому ребенку и увела девочку к заброшенному зданию. Изрядно напугав, позже она отпустила ребенка. Происшествие произошло в селе Каргалы Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
"Следствием установлена личность подозреваемой – гр. Т., 1999 г.р., жительница с. Каргалы.  Подозреваемая задержана в одном из сел Жамбылской области и помещена в специальное подразделение полиции для временного содержания. Органами проводится досудебное расследование по ст. 126 ч. 2 п. 5 УК РК – "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего", – говорится в сообщении полиции.

По словам полиции, она сделала это из-за личной неприязни к родителям пострадавшей девочки, которые задолжали ей некоторую сумму денег и не возвращали.

В настоящее время с участием подозреваемой проведены необходимые следственные действия. 

Как отметили стражи порядка, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Казнете появилось видео, на кадрах которого женщина связала руки и замотала тряпкой рот маленькой девочке в одном из дворов поселка Каргалы Алматинской области. После издевательств женщина увела ребенка в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован полицией в ЕРДР ОП Жамбылского района по ст. 389 УК РК ("Самоуправство") для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Оксана Житникова
Акмолинская область Жамбылская область
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