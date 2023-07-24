Женщину, связавшую руки ребенка за долги родителей, арестовали в Алматинской области
Фото: pexels
История с издевательствами над ребенком в Алматинской области получила продолжение. 19 июля 2023 года женщина перевязала рот и руки девочке, а потом увела ее на территорию заброшенного здания. Сегодня, 24 июля, стало известно, что женщина арестована, сообщает Zakon.kz.
По данным региональной полиции, 22 июля решением районного суда гражданка 1999 года рождения была арестована на 2 месяца.
"В настоящее время в отношении подозреваемой начато досудебное производство по ст. 126 ч. 2 УК РК (незаконное лишение свободы, в отношении заведомо несовершеннолетней)".Пресс-служба ДП Алматинской области
Видео с действиями женщины опубликовала блогер Сауле Бикитеева на странице в Instagram.
Тогда стражи порядка заявили, что женщина "сделала это из-за личных неприязненных отношений с родителями малолетней из-за денежного долга". Вместе с тем, мать девочки категорически отказывалась писать заявление на односельчанку и предоставлять дочь для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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