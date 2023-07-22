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На улице Саина в Алматы временно установлено реверсивное движение

перекрытие автодороги из-за ремонта полосы Фото: Zakon.kz
Движение автотранспорта по улице Саина в Алматы в эти выходные будет усложнено. На участке ремонта запущено реверсивное движение, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Управлении городской мобильности, временное изменение в направлении следования транспорта введено в связи с проведением среднего ремонта.

"По ул. Саина от ул. Вдоль БАКа до ул. Монке би, с 21:00 21 июля до 14:00 23 июля полностью перекрыто движение по западной стороне проезжей части. Улица проходит рядом с мкр. Саялы".Управление городской мобильности города Алматы

Для контроля за соблюдением порядка и для безопасности водителей на этом участке дороги работают шесть экипажей патрульной полиции.

Также установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, а разделение по полосам обозначено конусными светоотражающими фишками.

реверсное движение на участке улицы Саина в Алматы

Фото: telegram/AlmatyJoly

Перед началом реверсивного движения с обоих сторон будут выставлены ограждения, которые будут разделять транспортные потоки.

В управлении просят автолюбителей быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее появилась информация, что из-за ремонта на проспекте аль-Фараби в Алматы организовали объезд

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