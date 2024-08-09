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Реверсивное движение временно организуют на проспекте Рыскулова в Алматы

Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 17:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом вводится реверсивное движение на участке проспекта Рыскулова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, с 23:00 11 августа до 11:00 13 августа будет перекрыто движение по южной стороне проспекта от моста транспортной развязки Рыскулова-Кудерина до транспортной развязки Рыскулова-Бокейханова.

Проезд будет обеспечен по северной стороне проспекта, где будет организовано реверсивное движение.

Реверсивное движение временно организуют на проспекте Рыскулова в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 17:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Количество полос для движения в западном и восточном направлениях будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции.

На участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

"Перед началом реверсивного движения с восточной и западной стороны будут выставлены металлические ограждения, которые будут разделять транспортные потоки".Пресс-служба акимата Алматы

При этом, с 8:00 12 августа будет открыто движение на съезды с пр. Рыскулова в восточном направлении на ул. Кудерина и на ул. Северное кольцо.

С 12:00 12 августа будет открыт съезд с ул. Бокейханова на пр. Рыскулова в восточном направлении.

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Кроме того, движение для автотранспорта по проспекту Ермека Серкебаева в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто от улицы Березовского до улицы Ескараева в обоих направлениях с 6.00 10 августа (суббота) до 10.00 13 августа (вторник).

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