Ремонт по южной стороне проспекта аль-Фараби в Алматы завершен

22 июля 2023 года в акимате Алматы рассказали Zakon.kz, что завершены работы по укладке полимерного асфальтобетона на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до проспекта Достык. Движение для транспорта открыто, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, отремонтированы съезды на проспекты Назарбаева и Достык.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Следующий этап, как уточнили в ведомстве, это проведение среднего ремонта по северной стороне проспекта.



"С 23:00 22 июля до 07:00 24 июля по пр. аль-Фараби от реки Жарбулак до пр. Сейфуллина полностью перекроют движение в западном направлении", – предупредили власти города.

Уточняется, что для увеличения пропускной способности на участке от реки Жарбулак до улицы Маркова будет организовано реверсивное движение. При этом безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники патрульной полиции.

Дорожные работы по транспортной магистрали пр. аль-Фараби идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года. Необходимо корректировать свой маршрут заранее.

В связи с перекрытием на время ремонта в ведомстве приносят извинения за временные неудобства для горожан.

Ранее стало известно, что на улице Саина в Алматы временно установлено реверсивное движение.