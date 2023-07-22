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Прогноз погоды по Казахстану на 23 июля

деревья Фото: Zakon.kz
Синоптики "Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 23 июля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалом. Лишь на юге, западе, северо-востоке, в центре РК погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе – туман".РГП "Казгидромет"

Днем в Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях, на юге Карагандинской, Абайской, Актюбинской, Улытауской, Костанайской областях ожидается сильная жара 35-41°С.

На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, Атырауской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

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