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Законодательство РК

Общий прогноз погоды в Казахстане на 30 июля

термометр, жаркая погода Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 июля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. На западе РК ожидаются пыльные бури. Лишь на юге страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Жетысуской, Улытауской областях, на юге Костанайской, Карагандинской областей ожидается сильная жара +35+42°С.

Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 42°С.

На большей части Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, в Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Абайской и Жетысуской областях, на юге Костанайской, на юге, востоке Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

На востоке Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере – чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

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