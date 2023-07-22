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Спасатели ВКО помогли выбраться теленку из трясины

Помогли выбраться теленку из трясины Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточном Казахстане искавший воду теленок угодил в грязевую трясину. Местные жители, заметив, что животное не может самостоятельно выбраться, позвонили спасателям, сообщает Zakon.kz.

Сотрудникам специализированного отряда ДЧС ВКО жижа из грязи мешала подойти к животному ближе. Спасатели были вынуждены прокладывать к нему произвольные деревянные трапы.

Зацепив теленка веревкой, сотрудники службы ЧС с помощью лебедки вытянули животное и транспортировали к суше.


"Теленок осторожно встал и потихоньку отправился домой. Спасатели сопровождали его еще некоторое время, а теленок целенаправленно шел по дороге, как бы говоря: «Спасибо, дорогу домой я знаю!». Операция по спасению завершилась благополучно. Животное не пострадало". Пресс-служба ДЧС ВКО

В конце июня, там же в ВКО спасатели помогли выбраться из колодца жеребцу.

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