Спасатели ВКО помогли выбраться теленку из трясины

В Восточном Казахстане искавший воду теленок угодил в грязевую трясину. Местные жители, заметив, что животное не может самостоятельно выбраться, позвонили спасателям, сообщает Zakon.kz.

Сотрудникам специализированного отряда ДЧС ВКО жижа из грязи мешала подойти к животному ближе. Спасатели были вынуждены прокладывать к нему произвольные деревянные трапы.



Зацепив теленка веревкой, сотрудники службы ЧС с помощью лебедки вытянули животное и транспортировали к суше.





"Теленок осторожно встал и потихоньку отправился домой. Спасатели сопровождали его еще некоторое время, а теленок целенаправленно шел по дороге, как бы говоря: «Спасибо, дорогу домой я знаю!». Операция по спасению завершилась благополучно. Животное не пострадало". Пресс-служба ДЧС ВКО

В конце июня, там же в ВКО спасатели помогли выбраться из колодца жеребцу.