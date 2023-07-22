Килиана Мбаппе зовут играть в Саудовскую Аравию

"Аль-Хиляль" проявляет интерес к лидеру ПСЖ Килиану Мбаппе и хочет предложить футболисту двухлетний контракт на 400 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



Об этом в Twitter пишет спортивный журналист Бен Джейкобс.

Саудовский клуб уже сделал предложение о трансфере 24-летнего футболиста. И по данным издания, это произошло еще до исключения француза из состава столичной команды.

21 июля стало известно, что "ПСЖ" исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на продажу. Несмотря на то, что ПСЖ готов продать форварда, но сам он не хочет переходить. Но звездный нападающий готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

Предположительно, контракт может быть заключен на ближайший сезон, пишет L'Equipe. Потенциальную зарплату Мбаппе при этом оценивают в сумму от 150 до 200 млн евро. Сколько саудиты при этом заплатят арабским боссам "ПСЖ", нигде не сообщается. Тем не менее, парижане готовы обсудить трансфер игрока со всеми желающими.