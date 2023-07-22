Дочь Чарли Чаплина скончалась на 75-м году жизни

Актриса Джозефин Чаплин - дочь Чарли Чаплина, скончалась во Франции в возрасте 74 лет, сообщает Zakon.kz.

О смерти Чаплин рассказали Le Figaro ее сыновья Шарли, Жюльен и Артур. По их словам, прощание с матерью прошло в семейном уединении и не освещалось в прессе.

Причины смерти не раскрываются. Наследники Чаплин сообщили, что она скончалась еще 13 июля и прощание с актрисой прошло в узком семейной кругу и без освещения в прессе.

Джозефин Чаплин родилась в четвертом браке актера и режиссера Чарли Чаплина на американской актрисе Уне О'Нил. Они познакомились в 1942 году. На тот момент звезде мирового кинематографа было 53 года, а Уне - всего 18. Тем не менее, уже в следующем году они поженились. Брак продлился 35 лет, до самой смерти Чаплина.

Джозефин была шестым из 11 детей Чарли Чаплина и третьим из восьми детей, рожденных в его браке с О’Нил.

Фильмография Джозефин насчитывает более 20 проектов, но наибольшую известность ей принесли роли в картинах "Кентерберийские рассказы" и "Красные ночи".



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