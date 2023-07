Звезда французского кино скончалась в возрасте 76 лет

По информации телеканала BFMTV, Биркин обнаружил дома ее опекун.

Причина смерти артистки пока неизвестна. Однако известно, что еще в сентябре 2021 года Биркин перенесла легкий инсульт, а этой весной по состоянию здоровья отменила свои концерты.

Джейн Мэллори Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, но в конце 60-х, вскоре после начала актерской карьеры на родине, перебралась во Францию. Широкую популярность Биркин принесла песня "Je t'aime... moi non plus", записанная в сотрудничестве с Сержем Генсбуром, – этот творческий и не только союз продлился многие годы. Впоследствии работала моделью, продолжала карьеру певицы и актрисы, сыграв в нескольких десятках картин. В начале 80-х стала музой модного дома Hermès, создавшего легендарную модель сумки – Birkin.

После расставания с Генсбуром в 1980 году Биркин продолжала работать как актриса и певица. Она снялась в фильмах "Зло под солнцем", "Пиратка", "Эти глупости", "Очаровательная проказница", "Дочь солдата никогда не плачет", "Последний сентябрь", "Рожденный дважды" и других. Последней ролью в кино для Биркин стала Элиза Лафонтен в короткометражке "Женщина и скоростной поезд" Тимо Фон Гунтена. Картина стала номинантом на премию Оскар в 2017 году.

Фото: Facebook/The Very Best Of British Film And Television