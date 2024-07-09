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Звезда "Новых амазонок" и "Дежа вю" скончался на 78-м году жизни

Звезда &quot;Новых амазонок&quot; и &quot;Дежа вю&quot; скончался на 78 году жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 15:46 Фото: wikimedia
Известный польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, передает Zakon.kz.

Об этом порталу Onet сообщил сын Штура Мачей.

Актер на протяжении многих лет имел серьезные проблемы со здоровьем, боролся с раком гортани и перенес сердечный приступ. Минувшей ночью он попал в больницу.

Ежи Штур – один из самых выдающихся польских актеров кино и театра, а также режиссер и сценарист. После окончания польсковедения в Ягеллонском университете и актерского мастерства в Краковском государственном театральном училище (ректором которого он позже был), он начал работать в Старом театре, где помимо прочих сотрудничал с Анджеем Вайдой.

Первый сердечный приступ произошел у актера в 37 лет. Тогда врачи посоветовали ему отказаться от актерской деятельности, но Штур продолжал играть и сниматься.

Штур стал широко известным в странах бывшего СССР благодаря съемкам в фильмах Юлиуша Махульского "Секс-миссия" (в советском прокате урезанная версия выходила под названием "Новые амазонки") и "Дежа вю".

20 июня умер актер из "Голодных игр" Дональд Сазерленд.

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