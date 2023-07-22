Армия США переходит на новый основной пистолет

Военнослужащие США получат новый основной пистолет - SIG Sauer M17. Он будет использоваться армией Штатов в качестве замены M9 Beretta, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет американское издание 19fortyifve.

"После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG Sauer M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия", - говорится в материале.

Указывается, что M17 и M18 задумывались как достойный конкурент на смену устаревшей M9 Beretta.



Армия США и до этого использовала обе модели. Однако в 2017 году он не был принят в качестве основного пистолета. Теперь, когда оружие доработано, 500 000 экземпляров поступят на вооружение.

Основная причина, по которой американское командование решило заняться армейскими пистолетами, та же, что была в случае замены многочисленных Colt M1911A1 на пистолеты Beretta M9 в 1980-е годы. Пистолеты элементарно изнашиваются к концу срока службы. Пистолеты M9, принятые на вооружение в 1985 году и начавшие массово поступать в части в конце 80-х годов прошлого века, находятся в эксплуатации более 30 лет. За это время оружие устарело не только физически, но и морально. Кроме того, новый пистолет легче, его вес составляет 873 грамма. Это почти на 100 грамм меньше, чем у предыдущей модели основного армейского пистолета М9.

Известно, что компания SIG Sauer еще во второй половине 2018 года запустила в продажу коммерческие версии нового армейского пистолета.

Стоит отметить, что модель SIG Sauer P320 XCarry выбрала для замены своих пистолетов и датская армия. При этом модель оружейников из Швейцарии обошла представителей компаний Glock, Smith & Wesson и Canik.

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