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В США мать пыталась нанять киллера на пародийном сайте для убийства трехлетнего сына

мать наняла киллера для своего ребенка Фото: Miami Dade Corrections Department
Согласно судебным документам, 18-летней Джазмин Паес из Майами предъявили обвинения первой степени в подстрекательстве к убийству, сообщает Zakon.kz.

Полиция сообщила, что 18 июля к ним обратился человек, который управляет пародийным сайтом по найму убийц. Сайт RentAHitman.com был создан для того, чтобы ловить тех, кто хочет нанять киллера.

Он сообщил, что на сайт обратилась женщина с просьбой организовать заказное убийство маленького ребенка. По словам полицейских, после запроса женщина сообщила адрес ребенка и загрузила его фотографию.

Следователи добавили, что женщина попросила выполнить задание не позднее 20 июля.

Согласно полицейскому отчету, сотрудники отследили IP-адрес компьютера, с которого, как утверждается, был сделан запрос на киллера.

В сообщении также говорится, что полицейские выехали по указанному адресу и поговорили с бабушкой ребенка, которая впоследствии опознала его. К счастью, мальчика нашли в целости и сохранности.

Чтобы задержать женщину следователь представился наемным убийцей и начал разговор с ней. Женщина подтвердила свою просьбу и якобы предложила заплатить за убийство 3 000 долларов. Полиция арестовала ее, при этом следователи не стали комментировать мотивы, побудившие ее к убийству.

По словам полицейских, в ее доме в браузере ее компьютера по-прежнему был открыт сайт с предложением об убийстве.

В настоящее время Паес находится в тюрьме Майами-Дейд, и пока неясно, будет ли она выпущена под залог.

Ранее с помощью этого же сайта выявили военного, готового стать киллером. Также полиция ранее арестовала 17-летнюю девушку за попытку нанять киллера для убийства 7-летнего ребенка.

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