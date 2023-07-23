Диетолог назвала продукты, мешающие избавлению от жира на животе
Диетолог Мелисса Рифкин перечислила такие продукты для издания Eat This, Not That.
Вредными для фигуры врач назвала пироги, печенье, пирожные. Много мешающего похудеть сахара находится в диетических йогуртах, мюсли и зерновых батончиках, а также фасоли, консервированных фруктах и соусе для барбекю.
Диетолог отметила, что даже к выбору сухофруктов нужно относиться с осторожностью, поскольку они сладкие даже сами по себе, и их избыточное употребление может навредить фигуре. Помимо этого, часто в их составе есть добавленный сахар. Рифкин посоветовала внимательно читать список ингредиентов на упаковке и не покупать сухофрукты с подсластителями.
Однако жир в этой области может появляться и из-за постоянного стресса, а также профицита калорий. Также не стоит забывать, что человек не может худеть в тех местах где ему нужно, организм сбрасывает вес постепенно и самостоятельно. Поэтому некоторые люди генетически могут быть просто предрасположены к набору жира именно в районе живота.
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