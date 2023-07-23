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Диетолог назвала продукты, мешающие избавлению от жира на животе

Диетолог назвала продукты, мешающие похудению и избавлению от жира на животе Фото: freepik
Специалист рассказала, при употреблении каких продуктов не помогут избавиться от живота занятия спортом и диеты, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Мелисса Рифкин перечислила такие продукты для издания Eat This, Not That.

Вредными для фигуры врач назвала пироги, печенье, пирожные. Много мешающего похудеть сахара находится в диетических йогуртах, мюсли и зерновых батончиках, а также фасоли, консервированных фруктах и соусе для барбекю.

Диетолог отметила, что даже к выбору сухофруктов нужно относиться с осторожностью, поскольку они сладкие даже сами по себе, и их избыточное употребление может навредить фигуре. Помимо этого, часто в их составе есть добавленный сахар. Рифкин посоветовала внимательно читать список ингредиентов на упаковке и не покупать сухофрукты с подсластителями.

Однако жир в этой области может появляться и из-за постоянного стресса, а также профицита калорий. Также не стоит забывать, что человек не может худеть в тех местах где ему нужно, организм сбрасывает вес постепенно и самостоятельно. Поэтому некоторые люди генетически могут быть просто предрасположены к набору жира именно в районе живота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач-диетолог предупредил о вреде цельного молока для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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