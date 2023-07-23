Замакима Шымкента арестовали на два месяца

Фото: gov.kz

Заместителя акима Шымкента Максута Исахова арестовали на время следствия по решению следственного суда. Его подозревают в коррупционном преступлении, сообщает Zakon.kz.

"21 июля специализированным следственным судом Шымкента в отношении заместителя акима города М.Исахова избрана мера пресечения арест на два месяца. Как ранее сообщалось сотрудниками КНБ М.Исахов был задержан за коррупцию", – сказано в сообщении Комитета национальной безопасности. Ранее задержанного заместителя акима Шымкента Максута Исахова арестовали на два месяца. Такую меру пресечения избрал следственный суд мегаполиса, передает Otyrar. 20 июля стало известно, что по подозрению в коррупционном преступлении задержали заместителя акима Шымкента Исахова. Сообщение распространила пресс-служба КНБ. Читайте также Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска

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