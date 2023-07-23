Замакима Шымкента арестовали на два месяца
Фото: gov.kz
Заместителя акима Шымкента Максута Исахова арестовали на время следствия по решению следственного суда. Его подозревают в коррупционном преступлении, сообщает Zakon.kz.
Ранее задержанного заместителя акима Шымкента Максута Исахова арестовали на два месяца. Такую меру пресечения избрал следственный суд мегаполиса, передаетOtyrar.
"21 июля специализированным следственным судом Шымкента в отношении заместителя акима города М.Исахова избрана мера пресечения арест на два месяца. Как ранее сообщалось сотрудниками КНБ М.Исахов был задержан за коррупцию", – сказано в сообщении Комитета национальной безопасности.
20 июля стало известно, что по подозрению в коррупционном преступлении задержали заместителя акима Шымкента Исахова. Сообщение распространила пресс-служба КНБ.
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