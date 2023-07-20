В КНБ подтвердили задержание замакима Шымкента Исахова

Информацию о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова подтвердили в Комитете национальной безопасности (КНБ) РК, сообщает Zakon.kz.

"20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации Прокуратуры по подозрению в коррупции задержан заместитель акима города г.Шымкент М.Исахов", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

В ведомстве отметили, что по данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению". Пресс-служба КНБ

Ранее стало известно, что в Шымкенте задержали заместителя акима Максута Исахова. По информации источника, задержание проводили сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.