В КНБ подтвердили задержание замакима Шымкента Исахова
Фото: gov.kz
Информацию о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова подтвердили в Комитете национальной безопасности (КНБ) РК, сообщает Zakon.kz.
"20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации Прокуратуры по подозрению в коррупции задержан заместитель акима города г.Шымкент М.Исахов", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
В ведомстве отметили, что по данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.
"В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению".Пресс-служба КНБ
Ранее стало известно, что в Шымкенте задержали заместителя акима Максута Исахова. По информации источника, задержание проводили сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.
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