Житель Жамбылской области смастерил трактор из металлолома и старых "Жигулей"
Орынбасар Кобеев, по профессии – слесарь, это помогло жамбылскому Кулибину собрать собственный трактор. Необходимость в технике в сельской местности острая, а вот стоимость машины для жителя поселка неподъемная. Поэтому собрать небольшой трактор Кобеев решил сам. Часть запчастей взял от своего старого автомобиля, остальное – металлолом, передает 24z.
"У меня были допотопные "Жигули". Я взял оттуда ступицу, задний мост, коробку передач. Мотор купил на базаре, цилиндры тоже. Что-то из пункта металлолома подобрал. В целом, ушло 400 тысяч тенге. Если покупал бы все запчасти отдельно, обошлось бы раза в 2 дороже". Орынбасар Кобеев, умелец
Мини-трактор сельчанин назвал "Барыс". Его грузоподъемность 200 кг, тянуть за собой машина может две тонны. При этом весит сам аппарат всего полтонны и очень прост в управлении.
Соседи часто обращаются за помощью к Кубееву, потому что его маленький трактор легко проходит там, где тяжелая крупная техника не помещается. Это упрощает работу машины.
В планах разработчика усовершенствовать агрегат и приделать к нему плуг, чтобы пахать землю.
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