Житель Жамбылской области смастерил трактор из металлолома и старых "Жигулей"

Житель села Аса Жамбылской области собственноручно собрал мини-трактор из металлического мусора и старой машины. Технику сельчанин использует в работе на подсобном хозяйстве, сообщает Zakon.kz.

Орынбасар Кобеев, по профессии – слесарь, это помогло жамбылскому Кулибину собрать собственный трактор. Необходимость в технике в сельской местности острая, а вот стоимость машины для жителя поселка неподъемная. Поэтому собрать небольшой трактор Кобеев решил сам. Часть запчастей взял от своего старого автомобиля, остальное – металлолом, передает 24z.

"У меня были допотопные "Жигули". Я взял оттуда ступицу, задний мост, коробку передач. Мотор купил на базаре, цилиндры тоже. Что-то из пункта металлолома подобрал. В целом, ушло 400 тысяч тенге. Если покупал бы все запчасти отдельно, обошлось бы раза в 2 дороже". Орынбасар Кобеев, умелец

Мини-трактор сельчанин назвал "Барыс". Его грузоподъемность 200 кг, тянуть за собой машина может две тонны. При этом весит сам аппарат всего полтонны и очень прост в управлении.

Соседи часто обращаются за помощью к Кубееву, потому что его маленький трактор легко проходит там, где тяжелая крупная техника не помещается. Это упрощает работу машины.

В планах разработчика усовершенствовать агрегат и приделать к нему плуг, чтобы пахать землю.

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