Жители Жамбылской области задыхаются от зловонного запаха

Завод по производству жидких масел в селе Коктал Жамбылской области отравляет существование местным жителям, сообщает Zakon.kz.

Сельчане жалуются на неприятный запах, исходящий от цехов. Более того, люди стали чаще болеть респираторными заболеваниями. Завод по производству рафинированных масел и жиров – единственное крупное предприятие в округе.

И хотя оно обеспечивает работой 40 человек, сельчане этому соседству не рады. Говорят, его работа негативно сказывается на их здоровье.

Запах от разогретого до 300 градусов масла, как отмечено в публикации "24.kz", чувствуется в каждом уголке села.

"У нас даже не спрашивали разрешения на строительство этого завода. Тут так сильно и неприятно пахнет, когда он работает. У нас у всех, у наших детей болит горло, голова. Мы все стали аллергиками. Это производство вредит нашему здоровью". Нуржамал Аганасова, жительница села

Сельский врач подтверждает – в последние годы местные дети стали чаще болеть.

"Как педиатр могу констатировать, что местные жители, в особенности дети, чаще стали обращаться за медицинской помощью. Пациенты приходят с симптомами респираторных заболеваний до шести раз в год. У некоторых развивается обструктивный бронхит". Шахизада Самал, врач

Тем временем руководство завода уверяет, что получаемое из Павлодара сырье нагревается при высокой температуре только на последнем этапе производства.

"Мы сотрудничаем с коллегами из России и Китая. Собираемся устанавливать фильтры-отстойники. Все экологические требования нами соблюдены, сам завод находится в сотне метров от жилых домов". Марат Есенбаев, представитель завода

Тем временем в районном отделе предпринимательства о жалобах на завод не в курсе, говорят, жалоб не поступало. Но ведомство готово вместе с экологами проверить производство.

"Мы сформируем комиссию, приедем. Свяжемся с самим предпринимателем. Выясним, все ли по закону работает. Разберемся". Канат Телеуов, руководитель отдела предпринимательства акимата Байзакского района

Владелец производства пообещал местным жителям в течение года установить необходимые фильтры.

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