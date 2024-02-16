Жители Жамбылской области задыхаются от зловонного запаха
Сельчане жалуются на неприятный запах, исходящий от цехов. Более того, люди стали чаще болеть респираторными заболеваниями. Завод по производству рафинированных масел и жиров – единственное крупное предприятие в округе.
И хотя оно обеспечивает работой 40 человек, сельчане этому соседству не рады. Говорят, его работа негативно сказывается на их здоровье.
Запах от разогретого до 300 градусов масла, как отмечено в публикации "24.kz", чувствуется в каждом уголке села.
"У нас даже не спрашивали разрешения на строительство этого завода. Тут так сильно и неприятно пахнет, когда он работает. У нас у всех, у наших детей болит горло, голова. Мы все стали аллергиками. Это производство вредит нашему здоровью".Нуржамал Аганасова, жительница села
Сельский врач подтверждает – в последние годы местные дети стали чаще болеть.
"Как педиатр могу констатировать, что местные жители, в особенности дети, чаще стали обращаться за медицинской помощью. Пациенты приходят с симптомами респираторных заболеваний до шести раз в год. У некоторых развивается обструктивный бронхит".Шахизада Самал, врач
Тем временем руководство завода уверяет, что получаемое из Павлодара сырье нагревается при высокой температуре только на последнем этапе производства.
"Мы сотрудничаем с коллегами из России и Китая. Собираемся устанавливать фильтры-отстойники. Все экологические требования нами соблюдены, сам завод находится в сотне метров от жилых домов".Марат Есенбаев, представитель завода
Тем временем в районном отделе предпринимательства о жалобах на завод не в курсе, говорят, жалоб не поступало. Но ведомство готово вместе с экологами проверить производство.
"Мы сформируем комиссию, приедем. Свяжемся с самим предпринимателем. Выясним, все ли по закону работает. Разберемся".Канат Телеуов, руководитель отдела предпринимательства акимата Байзакского района
Владелец производства пообещал местным жителям в течение года установить необходимые фильтры.
Ранее сообщалось, что жители Отырарского района Туркестанской области просят спасти их от волков и шакалов. Дикие животные чувствуют себя настолько вольготно, что поужинать заходят прямо во дворы к собачьим мискам. Но больше им по вкусу домашний скот.