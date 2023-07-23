Продукты с высоким содержанием пребиотиков перечислили ученые

Ученые Государственного университета Сан-Хосе изучили более восьми тысяч продуктов питания и выявили те из них, где содержится наибольшее количество полезных пребиотиков, сообщает Zakon.kz.

Эксперты во время исследования оценили содержание пребиотиков в 8690 видах продуктов питания. Как показали результаты, примерно 37 процентов из исследованных продуктов содержат пребиотики.

Пребиотики – неперевариваемые пищевые компоненты (углеводы) растительного происхождения, то есть вещества, которые стимулируют рост полезных бифидо- и лактобактерий, то есть пробиотиков, в кишечнике. Таким образом в кишечнике формируется благоприятная флора и подавляется патогенная, что способствует укреплению, среди прочего, иммунитета.

Как показали исследования, топинамбур, чеснок, лук-порей, зелень одуванчика и репчатый лук содержали наибольшее количество пребиотиков, около 100-240 миллиграммов на грамм пищи.

При этом, отмечено в результатах работы ученых, продукты, cодержащие пшеницу, занимают в списке более низкое место. А молочные продукты, яйца, масла и мясо почти не содержали пребиотиков.

Ранее диетолог рассказала, при употреблении каких продуктов не помогут избавиться от живота занятия спортом и диеты.

