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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трех городах

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трех городах Фото: pixabay
Синоптики обещают повышенное содержание вредных веществ в воздухе над Алматы, Актобе и Атырау в воскресенье, 23 июля, сообщает Zakon.kz.

23 июля в Алматы, Атырау и Актобе синоптики обещают неблагоприятные метеорологические условия, при которых в воздухе концентрируется повышенное содержание вредных веществ.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты Казгидромета составили прогноз погоды на 23 июля. По данным синоптиков, в воскресенье на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

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