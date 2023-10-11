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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в двух городах страны

смог в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В среду, 11 октября, в Алматы и Атырау синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики предупредили жителей Астаны и 13 регионов о штормовой опасности. Специалисты сообщают о сильном ветре и грозах.

Туман и неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 11 октября.

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