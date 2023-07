Более 2 тыс. человек эвакуировали с пляжей в Греции

Пожары бушевали большую часть прошлой недели, но ограничивались горными внутренними районами острова, пока сильные ветры, высокие температуры и сухие условия не сместили пламя к побережью на центрально-восточной стороне острова.

Людей развозили по спортзалам, школам и конференц-центрам на острове, пока пожарные боролись с огнем. В порту Родоса были пришвартованы три пассажирских парома для размещения спасенных.

Суда береговой охраны и более 20 частных лодок принимали участие в экстренной эвакуации людей, застрявших на пляжах недалеко от Киотари и Лардоса, сообщил представитель береговой охраны.

Pandemonium in Paradise! Tourists fleeing to the beaches, waiting for boats to evacuate as wildfires burn out of control on the Greek island of #Rhodes#Grèce #incendie #Wildfire #Greece #heatwave #Ροδος #Φωτιες #φωτια #fire #forestfire #climate #extreme #weather #viral… pic.twitter.com/xKdmvkKgf2