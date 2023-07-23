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Более 2 тыс. человек эвакуировали с пляжей в Греции

пожар Фото: itv.com
Более 2000 человек были спасены с пляжей из-за пожаров на острове Родос. По словам местных исполнительных органов, огонь угрожал отелям и туристическим зонам, сообщает Zakon.kz.

Пожары бушевали большую часть прошлой недели, но ограничивались горными внутренними районами острова, пока сильные ветры, высокие температуры и сухие условия не сместили пламя к побережью на центрально-восточной стороне острова.

Людей развозили по спортзалам, школам и конференц-центрам на острове, пока пожарные боролись с огнем. В порту Родоса были пришвартованы три пассажирских парома для размещения спасенных.

Суда береговой охраны и более 20 частных лодок принимали участие в экстренной эвакуации людей, застрявших на пляжах недалеко от Киотари и Лардоса, сообщил представитель береговой охраны.

Пожарная служба сообщила, что более 200 пожарных и 40 пожарных машин тушили огонь при поддержке пяти самолетов и трех вертолетов, а также пожарных из Словакии, призванных на помощь.

пожар

Фото: itv.com

В службе пожаротушения добавили, что ожидается эвакуация еще 1200 человек из деревень Пефки,  Линдос и Калатос.

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