Один из пляжей в Испании закрыли из-за нашествия смертоносных медуз

На Балеарских островах туристы обнаружили смертельно опасную медузу – португальский кораблик. Пляж оцепила полиция, сообщает Zakon.kz.

По информации Mallorca Magazin, опасную находку сделали на Менорке. Одну из самых ядовитых медуз выбросило прямо к ногам отдыхающих.

"Португальский кораблик" лишь внешне похож на медузу. На самом деле это вид колониальных гидроидных, то есть колония полипов с ярким, переливающимся телом — лиловым, синим и розовым. Ее щупальца могут достигать 50 метров и содержат сильнейший яд. Прикосновение вызывает сильную боль, для аллергиков это может оказаться смертельно опасным. Возможны ожоги и рубцы", – пишет издание.

Сначала один из отдыхающих закопал ядовитую медузу в песок, чтобы избежать риска. Позже спасатели откопали это опасное животное. До этого участок пляжа в районе муниципалитета Алайор (с населением около 10 000 человек) оцепили, оповестив местную полицию. К счастью, пострадавших не было.

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