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В Талгаре размыло земляную дамбу

Талгар Фото: Zakon.kz
На бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв дамбы. Эвакуированы 150 человек, сообщает Zakon.kz.

В Казселезащите сообщили, что на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв дамбы, пишет "Пятый регион".

На опасных участках реки Талгар были выставлены посты наблюдения силами ОЧС. Местные исполнительные органы эвакуировали около 150 человек из зоны селевого риска.

"В результате негативного воздействия селевого паводка в 00:30 22.07.2023 г. на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. Образовалась промоина длиной 5,5 м., шириной 3 м., глубина - 1,2, объемом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала", - сообщили в Казселезащите.

Сель в Алматинской области: спасатели всю ночь искали 9 туристов. Вечером 21 июля из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реках Алматинской области. В результате произошел сход селевого потока.

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Алматинская область Талгар Талгарский район
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