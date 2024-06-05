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Защитную дамбу размыло около Атырау

В Атырау размыло дамбу, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 10:38 Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар около города Атырау размыло сильным течением реки Жайык, сообщает Zakon.kz.

Сейчас идут укрепительные работы.

"Дежурный состав, контролирующий уровень воды на берегу реки Жайык у села Акжар, около 4 часов утра заметил, что часть дамбы размывается водой и грозит прорывом. Мы совместно с сотрудниками ДЧС приступили к работе по оперативному укреплению дамбы. В настоящее время укладываем геомембрану и насыпаем дополнительный грунт. Площадь дамбы, размытой течением, составляет 100 м. Мы планировали защитить укрепления шиферным кровельным материалом. Однако глубина уровня воды намного выше самих укреплений, установить их не удалось, – рассказал координатор участка Кахарман Рахметулы.

В настоящее время укрепление защитных дамб завершено на 90%. Работа продолжается.

4 июня сообщалось, что в Атырау пройден пик большой воды, но река Жайык еще выходит из берегов.

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