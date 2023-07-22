Сель в Алматинской области: спасатели всю ночь искали 9 туристов

Вечером 21 июля из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реках Алматинской области. В результате произошел сход селевого потока. Судьба туристов, застрявших близ реки Есик из-за размытия дорог, была неизвестна до сегодняшнего утра, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в результате формирования селевого потока в бассейне реки Есик в Енбекшиказахском районе русла вод размыли дорожное полотно грунтовой дороги. По этой причине группа туристов не смогла продолжить свой путь, оставшись в горах.

"В минувшую ночь поисковая группа в составе 11 человек и трех единиц техники РОСО и ДЧС отправилась на поиск и спасение группы туристов из девяти человек и лесника. Из-за размыва дороги в результате формирования селевого потока в бассейне реки Есик в Енбекшиказахском районе им пришлось остаться в доме лесника, связь с ними отсутствовала", – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Отмечается, что была единственная возможность добраться к месту нахождения людей, – в пешем порядке. Всю ночь спасатели проводили поиски группы туристов и работника лесхоза.

"Неимоверными усилиями 22 июля в 05:45 поисковая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда и ДЧС дошла до дома лесника. В медицинской и другой помощи туристы не нуждаются. По словам туристов, планируют находиться в доме лесника несколько дней". Пресс-служба МЧС РК

В Жамбылском районе проводилась еще одна поисково-спасательная операция. Так, 21 июля 2023 года в 23:50 в селе Бесмойнак Жамбылского района силами и средствами 11 человек и двух единиц техники ОСО ДЧС и Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК велся поиск четырех человек, которые, по словам заявительницы, 21 июля утром выехали из города Алматы в сторону гор и больше не выходили на связь.

"Спасателями проводились поисковые работы. Утром 22 июля 2023 года отдыхающие вышли на связь по средствам мобильной связи. В медицинской помощи они не нуждаются, поисково-спасательные работы завершены". Пресс-служба МЧС РК

Спасатели сообщили, что в настоящее время на территории области обстановка стабильная. Угрозы населению нет, расход воды в реке Талгар снизился и составляет 23 куб. м/с при критическом пропуске воды в плотине Талгар 70 куб. м.

Тем не менее дежурство и мониторинг реки продолжаются.

По информации "Казселезащита" МЧС РК, в данный момент ведутся очистительные работы на плотине Талгар силами аварийно-механизированной бригады филиала ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита" МЧС РК. Задействован экскаватор гусеничный, КАМА3, фронтальный погрузчик и трал Хова. Ход работы находится на контроле руководства.

21 июля в в Алматинской области сошел мощный сель. В результате были подтоплены дворовые территории, произошел перелив воды через трассу. На тот момент, согласно данным гидропоста "Большая поляна" по реке Талгар, из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар до 18 кубометров в секунду.